Россиянам рассказали, как перестать проверять рабочие чаты в отпуске

Привычка проверять рабочие чаты во время отпуска — это не ответственность и не профессионализм, а цифровая тревожность. Мозг поддерживает иллюзию контроля через гипердоступность, однако такой подход мешает полноценному восстановлению. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Чтобы разорвать этот цикл, специалист посоветовала предпринять несколько шагов. Прежде всего, еще до начала отпуска стоит согласовать с командой четкий протокол связи — это помогает снизить фоновый стресс. Кроме того, необходимо удалить рабочие мессенджеры с личного телефона, а если это невозможно, настроить режим «Не беспокоить» с фильтром по контактам.

Также полезно применить поведенческую экспозицию, заставив себя не читать рабочую переписку: первые 2–3 часа тревога может усилиться, но затем наступает естественное привыкание нервной системы. Вместо компульсивного скроллинга следует переключиться на телесные практики — диафрагмальное дыхание по схеме 4-7-8 или 15-минутную ходьбу, отметила Крашкина.

«Отпуск — медицинская профилактика выгорания. Если импульсы сохраняются более 2 недель, требуется очная консультация», — заключила она.

Врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев до этого предупреждал, что зависимость от гаджетов сильно ухудшает как физическое, так и ментальное здоровье пользователей. Особенно вредно «залипание» в просмотре коротких видео — это приводит к атрофии коры головного мозга и буквально «разглаживает» извилины серого вещества.

Ранее психолог объяснил, почему запреты не помогут справиться с зависимостью от соцсетей.