В аэропорту Шереметьево повредили редкий бизнес-джет за сотни миллионов рублей

Baza: бизнес-джет Bombardier за $10 млн повредили при буксировке в Шереметьево

Бизнес-джет Bombardier Global Express XRSВ стоимостью более $10 млн (700 млн рублей) был поврежден в аэропорту Шереметьево во время буксировки в ангар. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По его данным, воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «Северо-Запад», задело левой законцовкой стабилизатора вентиляционную шахту. От удара на левой плоскости горизонтального стабилизатора образовалась трещина длиной 55 миллиметров. Также зафиксированы повреждения статического разрядника, расслоение композитной законцовки и трещины верхней и нижней панелей.

Предварительно, полученный ущерб не критический, однако восстановление самолета может занять несколько месяцев. На время ремонта воздушное судно отстранено от эксплуатации.

Bombardier Global Express XRS был выпущен в 2011 году и относится к числу редких для российского рынка сверхдальнемагистральных бизнес-джетов. Самолет рассчитан на перевозку до 19 пассажиров. До конца 2024 года он эксплуатировался в Китае, после чего был приобретен российской компанией и получил регистрацию RA-73588.

До инцидента стоимость аренды самолета составляла около 660 тысяч рублей в час. Известно, что в мае борт выполнял рейсы между Москвой и Стамбулом.

16 июня двухмоторный бизнес-джет Cessna, вылетевший из международного аэропорта Лос-Кабос в Мексике, упал на дорогу недалеко от города Ларедо в американском штате Техас. На борту находились шесть человек. В результате авиакатастрофы одного из них спасти не удалось. Водители проезжавших мимо машин помогли выбраться из самолета троим пассажирам.

Ранее иностранные истребители сопроводили российские ракетоносцы во время полета над двумя морями.