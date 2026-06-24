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Армия

Число сбитых БПЛА на подлете к Москве достигло 15

С начала суток на подлете к Москве сбито 15 украинских беспилотников
Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Судя по сообщениям градоначальника, всего с начала суток были уничтожены 15 беспилотников, которые летели на Москву.

22 июня Москва подверглась одной из самых крупных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года. Как тогда сообщал Собянин, что силы ПВО за сутки сбили 84 украинских беспилотника, летевших в сторону столицы. До этого момента наибольшее количество дронов — более 190 — ликвидировали 18 июня, что стало самой крупной атакой за два года.

За пару дней до этого один из БПЛА упал на торговый центр «Садовод», что привело к пожару. Кроме того, нескольким БПЛА удалось долететь до Московского нефтеперерабатывающего завода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что удары по столице могут быть связаны с катастрофической ситуацией ВСУ на фронте.

Ранее в России рассказали об использовании ВСУ американских дронов, устойчивых к средствам РЭБ.

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