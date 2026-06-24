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Общество

На подлете к Москве уничтожили еще два беспилотника ВСУ

Собянин: силы ПВО сбили еще два БПЛА
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

На подлете к Москве силы противовоздушной обороны РФ сбили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Утром в среду, 24 июня, Собянин сообщил о ликвидации первого за сутки дрона украинских войск. На месте падения обломков работали экстренные службы.

Вечером 23 июня в Минобороны РФ рассказали, что силы ПВО в период с 14:00 до 20:00 мск нейтрализовали 31 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Абхазией, а также над акваторией Черного моря.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с противодействием атакам беспилотными летательными аппаратами будет улучшаться, власти России уделяют этому огромное внимание.

Ранее ВСУ ударили дронами по центру космической связи «Дубна».

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