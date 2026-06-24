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Армия

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Собянин: силы ПВО Минобороны ликвидировали летевший к Москве вражеский БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны ликвидировали беспилотник, направлявшийся к российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Вечером 23 июня в Минобороны РФ рассказали, что силы ПВО в период с 14:00 до 20:00 мск нейтрализовали 31 украинский БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Абхазией, а также над акваторией Черного моря.

До этого жительница города Грайворон Белгородской области получила акубаротравму в результате детонации беспилотника украинских войск. По данным регионального оперштаба, пострадавшая самостоятельно обратилась за медпомощью в районную больницу. После осмотра ей назначили амбулаторное лечение.

Ранее в России рассказали об использовании ВСУ американских дронов, устойчивых к средствам РЭБ.

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