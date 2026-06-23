В Минобороны раскрыли число сбитых за шесть часов беспилотниках

Минобороны: силы ПВО за шесть часов уничтожили 31 беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов 23 июня сбили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионами России, Черным морем и Абхазией. Об этом сообщает министерство обороны РФ в «Макс».

В публикации отмечается, что дроны самолетного типа были перехвачены в промежутке с 14:00 до 20:00 мск над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Абхазией и над Черным морем.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что ситуация с противодействием атакам беспилотными летательными аппаратами будет улучшаться, власти России уделяют этому огромное внимание.

Также президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую инфраструктуру.

Ранее ВСУ ударили дронами по центру космической связи «Дубна».