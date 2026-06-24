В Курской области частично сняли ограничения на продажу топлива в канистры

В Курской области сняли ограничения на продажу бензина в канистры для жителей приграничных территорий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«На заправках, которые работают в отселенных муниципалитетах, снимаем ограничения на отпуск бензина в канистры», — написал он.

Хинштейн пояснил, что мера необходима для жителей, которые отказались выезжать и остаются на приграничных территориях — во время отключений света они пользуются дизель-генераторами. Губернатор также поручил увеличить поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) в отселенные районы, обеспечив все меры безопасности, поскольку противник намеренно наносит удары по заправкам и бензовозам.

До этого Хинштейн сообщал, что оперштаб Курской области поручил региональному управлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ужесточить контроль за ростом цен на всех заправках области, к работе подключилась и прокуратура.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. ФАС также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Регионы принимают собственные меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.