Губернатор Курской области прокомментировал ситуацию с топливом в регионе

Оперативный штаб Курской области решил, что с 24 июня заправка на АЗС будет производиться исключительно в баки автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он добавил, что оперштаб также поручил региональному управлению Федеральной антимонопольной службы ужесточить контроль за ростом цен на всех заправках области. В этом также будут задействованы представители прокуратуры региона.

«Прошу жителей отнестись с пониманием. Запас топлива в регионе достаточный. Ситуацию держу на постоянном контроле», — написал Хинштейн.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.