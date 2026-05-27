Самолет Ан-2 упал в Казахстане

В Казахстане упал самолет Ан-2, погиб один человек.

Самолет Ан-2 потерпел крушение в Казахстане, один человек погиб. Об этом сообщило министерство транспорта республики, передает РИА Новости.

Воздушное судно упало в районе села Железинка Павлодарской области во время выполнения авиационно-химических работ. На борту Ан-2 находились два члена экипажа.

«В результате происшествия один пилот погиб. Второй пилот извлечен сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям, находится в сознании», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, самолет задел линии электропередачи.

Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте министерства транспорта Казахстана начал расследование авиационного происшествия.

25 мая самолет «Аэропракт-22» совершил жесткую посадку в Красноярском крае. По предварительным данным, воздушное судно при взлете врезалось в деревья. В результате падения двух пилотов госпитализировали с ушибами грудной клетки и переломом позвоночника.

Ранее в Подмосковье разбился легкомоторный самолет.