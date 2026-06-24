В Госдуме ответили на вопрос о наказании за сожительство без штампа

В России не планируют штрафовать за сожительство вне брака. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая в беседе с ТАСС.

«Ни о каких запретах за сожительство вне брака, тем более речи о штрафах совершенно точно не идет. Да, никаких запретительных санкций точно не будет. Но, с другой стороны, мы сейчас делаем все для того, чтобы у подростков формировались сразу правильные ценностные ориентиры», — сказала она.

До этого заместитель министра юстиции России Вадим Баланин заявил, что сожительство без официальной регистрации брака может представлять угрозу безопасности страны. Замглавы Минюста также отметил, что ведомство выступает за укрепление института семьи.

Позже депутат Госдумы Виталий Милонов согласился с Баланиным, отметив, что незарегистрированные отношения негативно отражаются на рождаемости и воспитании детей. Он назвал сожительство промискуитетом, направленным на удовлетворение личных потребностей, и сравнил не регистрирующих свой брак людей с билетами в общественном транспорте.

Ранее стало известно, сколько браков в России заключается повторно.