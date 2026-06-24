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Общество

В Госдуме сравнили сожительствующих без брака россиян с пробитыми талонами

Милонов сравнил сожительство вне брака с пробиванием дырок в талоне
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов согласен с мнением замминистра юстиции Вадима Баланина о том, что сожительство без регистрации брака угрожает безопасности России. Мнение он высказал в комментарии RTVI.

Парламентарий считает, что незарегистрированные отношения негативно отражаются на рождаемости и воспитании детей. Он назвал сожительство промискуитетом, направленным на удовлетворение личных потребностей, и сравнил не регистрирующих свой брак людей с билетами в общественном транспорте.

«Сегодня с одним пожил, завтра с другим, а послезавтра ты уже как компостированный талон — уже дырки сплошные на тебе», — подчеркнул Милонов.

Депутат уверен, что сожительствующие пары лишают свой союз сакральности, в результате чего либо не имеют детей либо обзаводятся ими, но сознательно лишают возможности расти в нормальной полноценной семье — и в итоге страдают сами.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), Баланин назвал незарегистрированные браки угрозой безопасности России, поскольку они подрывают традиционные национальные ценности.

Ранее стала известна причина, по которой пары в России перестали жить вместе.

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