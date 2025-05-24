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Стало известно, сколько браков в России заключается повторно

РИА Новости: треть браков в России заключается повторно
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Pixabay

Практически третья часть браков в РФ в 2024 году была заключена повторно. Об этом свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно информации агентства, 32% от общего числа браков, которые были зарегистрированы в России в прошлом году, были заключены повторно.

Всего в 2024 году в стране было подано 2 717 932 заявления о браке. Средний возраст жениха составляет 34,6 года, а невесты — 32,5 года.

До этого российские ЗАГСы рассказали, что россиянки рожают детей в среднем в возрасте 30 лет.

С начала 2025 года было подано 631 597 заявлений о рождении, а в 4463 случаях — родились двойняшки. Соотношение мальчиков и девочек — примерно равное, по 50%. При этом у 39% матерей это первый ребенок, у 32% матерей — второй, у 18% — третий, у 11% — четвертый ребенок. Средний возраст деторождения на данный момент, согласно информации ЗАГС, составил 29,8 года. Отцами в России становятся немного раньше — в возрасте 29,3 года.

Ранее юрист разъяснила, может ли на что-то претендовать ребенок от прошлого брака.

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