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Общество

В Минюсте назвали сожительство без брака угрозой безопасности России

Минюст: сожительство без брака может угрожать безопасности страны
Reda.G/Shutterstock/FOTODOM

Сожительство без официальной регистрации брака может представлять угрозу безопасности страны. Такое мнение на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) высказал заместитель министра юстиции России Вадим Баланин.

Выступая на сессии «Крепкая семья как ценностный ориентир семейного законодательства», Баланин заявил, что распространение незарегистрированных семейных союзов можно рассматривать как фактор, несущий риски для безопасности государства.

Замглавы Минюста также отметил, что ведомство выступает за укрепление института семьи и поддерживает меры, направленные на противодействие разрушению традиционных идеологических ценностей.

По его словам, на протяжении последних двух лет министерство проводит мониторинг изменений, вносимых в Семейный кодекс России.

В начале июня председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала ввести обязательное присутствие бесплатного медиатора при разводе. Она обратила внимание, что часто решение о разводе принимается сгоряча. Сейчас супругам дают три месяца на примирение, особенно если в семье есть дети. Однако в это время муж и жена просто ожидают развода и не получают какой-либо помощи, заявила Останина.

Ранее стало известно, сколько браков в России заключается повторно.

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