В Арзамасе 12-летний зацепер получил серьезные травмы

В Арзамасе 12-летний зацепер получил тяжелые травмы черепа после прыжка с поезда

В Арзамасе двенадцатилетний подросток получил серьезные травмы, прокатившись на бампере общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Нижегородской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел 23 июня, когда мальчик зацепился за заднюю часть автобуса, проехал так несколько метров и спрыгнул на дорогу. При падении он получил закрытый перелом свода основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, после чего был экстренно госпитализирован.

В ведомстве напомнили об опасности зацепинга и призвали родителей регулярно объяснять детям недопустимость таких развлечений на транспорте.

В конце мая на станции Алабушево в Солнечногорском районе Московской области несовершеннолетний упал с крыши поезда и лишился ног. Подростка, лежащего на путях, заметил машинист поезда «Клин-Москва», он применил экстренное торможение и вызвал на место экстренные службы.

До этого в Красноярском крае подросток 2013 года рождения не выжил после удара током от контактной сети железной дороги на станции Боготол. В транспортной прокуратуре указали, что несовершеннолетний пришел на станцию около девяти часов вечера и «несанкционированно» взобрался на грузовой вагон стоявшего там железнодорожного состава.

Ранее родителям объяснили, как распознать ребенка-зацепера.