Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Сибирский подросток-зацепер не выжил после удара током на товарном вагоне

В Красноярском крае подросток не выжил после удара током на товарном вагоне
Shutterstock/JetKat

В Красноярском крае подросток 2013 года рождения не выжил после удара током от контактной сети железной дороги на станции Боготол. Об этом сообщила Ачинская транспортная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний пришел на станцию около 9 часов вечера и «несанкционированно» взобрался на грузовой вагон стоявшего там железнодорожного состава.

Из-за инцидента с подростком движение поездов на участке рядом с Боготолом приостанавливать не потребовалось, добавили в прокуратуре.

Ведомство выясняет причины и обстоятельства случившегося, а также проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожных объектов и дает оценку работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Устанавливается, находился ли подросток-зацепер в компании взрослых или других детей, а также как он оказался на территории станции без надзора.

Ранее пьяный зацепер проехался на хвосте поезда в метро Москвы.

 
Теперь вы знаете
Налог на курьеров, закрытие магазинов и проблема неплатежей. Деловые новости недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!