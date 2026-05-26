В Подмосковье подростку-зацеперу отрезало поездом ноги

Подросток попал под поезд в Подмосковье и лишился ног

На станции Алабушево в Солнечногорском районе Московской области несовершеннолетний упал с крыши поезда и лишился ног. Об этом сообщает mk.ru.

Подростка, лежащего на путях, заметил машинист поезда «Клин-Москва», он применил экстренное торможение и вызвал на место экстренные службы. До прибытия скорой и спасателей сотрудник транспортной безопасности, прибывший на место, оказал пострадавшему первую помощь и перенес его с рельсов на платформу.

По предварительной информации, мальчик лишился ног, он мог ехать на внешней части вагона и оказался под колесами состава. Личность пострадавшего и подробности происшествия устанавливаются.

До этого в Москве юноша получил травмы из-за удара тока на крыше электрички. Медики оказали помощь, но спасти его не смогли.

Ранее в Петербурге упавший с поезда школьник попал в больницу с разбитой головой.