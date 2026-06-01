Родителям объяснили, как распознать ребенка-зацепера

Юрист Деревянкина: родителей должен насторожить запах креозота от детской одежды
Явный признак, указывающий на то, что подросток занялся зацепингом, — запах железной дороги от его одежды. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила старший помощник Юго-Западного транспортного прокурора Софья Деревянкина.

«Его ни с чем не спутать: это запах деревянных шпал, пропитанных креозотом, соляркой и мазутом. Чтобы он остался на одежде, нужно иметь с элементами железной дороги очень близкий контакт. Также — маслянистые пятна на куртках и брюках», — рассказала она.

Кроме того, по ее словам, ребенок становится более скрытным, а в его личных вещах появляются карабины, лыжные маски, веревки и плотные перчатки.

Чтобы избежать опасных увлечений, стоит прививать детям тягу к безопасным видам спорта, но делать это нужно с самого раннего возраста, добавила Деревянкина.

В конце мая на станции Алабушево в Солнечногорском районе Московской области несовершеннолетний упал с крыши поезда и лишился ног.

Подростка, лежащего на путях, заметил машинист поезда «Клин-Москва», он вызвал на место экстренные службы. До приезда скорой и спасателей сотрудник транспортной безопасности, прибывший на место, оказал пострадавшему первую помощь и перенес его с рельсов на платформу.

Ранее в Госдуме нашли способ спасти жертв зацеперства.

 
