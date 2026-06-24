Онищенко рассказал, почему лихорадка Эбола не может вызвать глобальную пандемию

Лихорадка Эбола не может вызвать глобальную пандемию, поскольку она не передается воздушно-капельным путем. Об этом рассказал академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что любая инфекция имеет свою цикличность — как правило, раз в 10–12 лет. Последняя крупная вспышка Эболы фиксировалась в ДР Конго в 2014-2015 годах. Текущая ситуация, по мнению Онищенко, вполне закономерна, и называть ее генеральной репетицией пандемии непрофессионально.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее российских медиков решили отправить в Африку для борьбы с Эболой.