Глава ВОЗ вылетел в эпицентр эпидемии Эболы

Глава ВОЗ Гебрейесус отправился в провинцию ДРК, наиболее пострадавшую от Эболы

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус вылетел в провинцию Демократической республики Конго (ДРК), наиболее пострадавшую от вспышки лихорадки Эбола, передает Sky News.

Гебрейесус призвал местных жителей обращаться за медицинской помощью и соблюдать правила безопасного погребения родственников.

По его словам, против распространяющегося штамма лихорадки Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

«Демократическая Республика Конго уже 16 раз сталкивалась с эпидемией Эболы и каждый раз успешно ее пресекала. Это уже семнадцатая вспышка. Этот опыт вселяет в меня настоящую уверенность», — сказал Гебрейесус.

По последним данным, в ДРК выявили 1028 предполагаемых случаев заболевания, 225 из них подтвердились. ВОЗ известно о 906 случаях, 223 из которых привели к кончине заразившихся. Накануне власти Бразилии заподозрили Эбола у мужчины, который недавно побывал в ДРК.

В статье добавляется, что случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях страны и в соседней Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например, масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Ранее 18 пациентов с подозрением на Эбола потерялись после поджога медцентра.