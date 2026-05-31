Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Глава ВОЗ вылетел в эпицентр эпидемии Эболы

Глава ВОЗ Гебрейесус отправился в провинцию ДРК, наиболее пострадавшую от Эболы
XinHua/Global Look Press

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус вылетел в провинцию Демократической республики Конго (ДРК), наиболее пострадавшую от вспышки лихорадки Эбола, передает Sky News.

Гебрейесус призвал местных жителей обращаться за медицинской помощью и соблюдать правила безопасного погребения родственников.

По его словам, против распространяющегося штамма лихорадки Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

«Демократическая Республика Конго уже 16 раз сталкивалась с эпидемией Эболы и каждый раз успешно ее пресекала. Это уже семнадцатая вспышка. Этот опыт вселяет в меня настоящую уверенность», — сказал Гебрейесус.

По последним данным, в ДРК выявили 1028 предполагаемых случаев заболевания, 225 из них подтвердились. ВОЗ известно о 906 случаях, 223 из которых привели к кончине заразившихся. Накануне власти Бразилии заподозрили Эбола у мужчины, который недавно побывал в ДРК.

В статье добавляется, что случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях страны и в соседней Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например, масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Ранее 18 пациентов с подозрением на Эбола потерялись после поджога медцентра.

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!