Российских медиков решили отправить в Африку для борьбы с Эболой

Роспотребнадзор: РФ направит в Конго врачей и 1 тыс. тестов для выявления Эболы

Роспотребнадзор направляет специалистов в Конго, расположенное по соседству с Демократической Республикой Конго (ДРК), наиболее пострадавшей от вспышки лихорадки Эбола, передает «Интерфакс».

В ведомстве рассказали, что российские ученые доставят в регион 1 тыс. тестов и реагентов для выявления штамма лихорадки Бундибугио.

Согласно пресс-релизу, это новейшая разработка ЦНИИ (Центрального научно-исследовательского института) эпидемиологии Роспотребнадзора. Тесты уже показали эффективность во время работы в Уганде. Специалисты ведомства научат коллег в Африке правильно их использовать и помогут организовать противоэпидемические мероприятия.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее 18 пациентов с подозрением на Эбола потерялись после поджога медцентра.