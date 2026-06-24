Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Первый случай Эболы зафиксирован во Франции

Минздрав Франции подтвердил положительный тест на Эболу у врача из Конго
apprenticebk/Shutterstock/FOTODOM

Министерство здравоохранения Франции выявило первый случай заражения вирусом Эбола в стране. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на ведомство.

Заболевшим оказался врач гуманитарной организации, вернувшийся из Демократической Республики Конго (ДРК). В министерстве подтвердили, что тест у медика дал положительный результат. Как уточняется в публикации, этот случай стал первым на территории Франции. Информация о состоянии пациента и его местонахождении в сообщении не приводится.

До этого минздрав Израиля сообщил о первом человеке в стране с подозрением на заражение вирусом Эбола. В ведомстве заявили, что пациент находится в условиях изоляции и получает лечение в соответствии с установленными профессиональными протоколами для борьбы с высокоопасными инфекционными заболеваниями.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее вирусолог раскрыл, угрожает ли Эбола россиянам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где преисполниться, увидеть сову и где страшно, очень страшно. География русских мемов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!