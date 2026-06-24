Первый случай Эболы зафиксирован во Франции

Министерство здравоохранения Франции выявило первый случай заражения вирусом Эбола в стране. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на ведомство.

Заболевшим оказался врач гуманитарной организации, вернувшийся из Демократической Республики Конго (ДРК). В министерстве подтвердили, что тест у медика дал положительный результат. Как уточняется в публикации, этот случай стал первым на территории Франции. Информация о состоянии пациента и его местонахождении в сообщении не приводится.

До этого минздрав Израиля сообщил о первом человеке в стране с подозрением на заражение вирусом Эбола. В ведомстве заявили, что пациент находится в условиях изоляции и получает лечение в соответствии с установленными профессиональными протоколами для борьбы с высокоопасными инфекционными заболеваниями.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее вирусолог раскрыл, угрожает ли Эбола россиянам.