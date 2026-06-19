Вирусолог раскрыл, угрожает ли Эбола россиянам

Заболеть лихорадкой Эбола можно только в случае посещения Африки и контакта с зараженными, поскольку в России ни одного случая инфекции пока не зафиксировано. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов.

«Статус эболовирусной инфекции в настоящее время представляет угрозу для населения прежде всего африканских стран, так как это заболевание эндемичное, именно в Африке находятся его природные очаги. В связи с активизацией нового штамма эболовирусной инфекции угроза есть для любых людей, контактирующих с заболевшими. Соответственно, угроза для россиян может быть только в случае посещения этих стран и в случае контакта с возбудителем. До настоящего времени ни одного случая эболовирусной инфекции, в том числе завозного, в Российской Федерации не зафиксировано», — сказал он.

Вирусолог уточнил, что в России предпринимаются защитные меры от завозных инфекцией, поэтому угрозы для россиян на данный момент нет.

«В нашей стране есть санитарный щит и система периметра, которая контролирует любые завозные инфекции. Наши врачи-инфекционисты, инфекционная служба знакомы с этим заболеванием, и врачи знают, как реагировать в случае выявления такого заболевшего. Поэтому нет оснований считать, что сейчас есть угроза для россиян, за исключением туристов, которые посещают Африку», — добавил он.

19 июня стало известно, что число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 230. По словам главы минздрава страны, зарегистрировано в общей сложности 896 подтвержденных случаев, 78 пациентам удалось излечиться.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее российских медиков решили отправить в Африку для борьбы с Эболой.