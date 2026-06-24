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Общество

В Германии назвали причину сбоя в движении поездов

Bild: причиной остановки поездов в ФРГ могла стать замена компонентов радиосвязи
IMAGO/Robin Scherf / Weber & Bau/Global Look Press 

Причиной сбоя в движении поездов железнодорожной компании Deutsche Bahn по всей Германии могла стать замена компонентов в системе радиосвязи. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

«К техническому сбою, по всей видимости, привела замена компонентов в системе радиосвязи», — говорится в публикации.

По словам главы Deutsche Bahn Эвелин Палла, ситуацию удалось стабилизировать с помощью аварийной системы.

В ночь на 24 июня стало известно, что железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии. Через несколько часов первые поезда возобновили движение.

До этого в Мюнхене два грузовых поезда столкнулись на железнодорожном мосту, после чего два вагона упали с высоты около пяти метров на улицу Штальхаймерштрассе.

Ранее в Германии 13 человек получили травмы в массовом ДТП.

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