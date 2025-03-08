Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии 13 человек получили ранения в жестком массовом ДТП

В Германии столкнулись четыре автомобиля, 13 человек пострадали
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Германии 13 человек пострадали в жестком ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей. Авария произошла в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

«13 человек пострадали в результате столкновения автомобилей в пробке... в районе Плен... В аварию попали четыре автомобиля», — передает DPA.

Девять пострадавших госпитализировали. О степени тяжести их состояния ничего не известно.

До этого стало известно, что в немецком городе Мангейм водитель наехал на толпу людей. Очевидцы рассказывали местной газете, что в толпу на скорости въехал черный внедорожник, после чего сразу же скрылся с места происшествия. По данным журналистов, один человек не смог пережить полученных травм. В официальном аккаунте полиции в соцсети X попросили жителей избегать поездок в центр города. На месте аварии работают спасательные службы.

Ранее в Австралии более 30 человек пострадали при аварии с машинами минобороны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами