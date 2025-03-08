В Германии 13 человек получили ранения в жестком массовом ДТП

В Германии столкнулись четыре автомобиля, 13 человек пострадали

В Германии 13 человек пострадали в жестком ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на правоохранителей. Авария произошла в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

«13 человек пострадали в результате столкновения автомобилей в пробке... в районе Плен... В аварию попали четыре автомобиля», — передает DPA.

Девять пострадавших госпитализировали. О степени тяжести их состояния ничего не известно.

До этого стало известно, что в немецком городе Мангейм водитель наехал на толпу людей. Очевидцы рассказывали местной газете, что в толпу на скорости въехал черный внедорожник, после чего сразу же скрылся с места происшествия. По данным журналистов, один человек не смог пережить полученных травм. В официальном аккаунте полиции в соцсети X попросили жителей избегать поездок в центр города. На месте аварии работают спасательные службы.

Ранее в Австралии более 30 человек пострадали при аварии с машинами минобороны.