В Германии возобновилось железнодорожное сообщение после масштабного сбоя

В Германии первые поезда возобновили движение после остановки железнодорожного сообщения по всей стране из-за масштабного сбоя. Об этом сообщает газета Bild.

Несколькими часами ранее железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии. Это произошло в результате масштабного сбоя в цифровой железнодорожной радиосистеме GSMR.

20 июня в Мюнхене два грузовых поезда столкнулись на железнодорожном мосту, после чего два вагона упали с высоты около пяти метров на улицу Штальхаймерштрассе.

11 апреля поезд дальнего следования ICE, который вез около 600 пассажиров, оказался заблокирован на железнодорожных путях недалеко от Виттенберга на востоке Германии из-за обрушения контактной сети. Инцидент произошел, когда поезд, следовавший из Берлина в Лейпциг, совершил вынужденную остановку вскоре после пересечения границы Бранденбурга.

Ранее в ФРГ пассажир скоростного поезда проехал участок пути снаружи состава.