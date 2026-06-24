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Общество

В России заявили о перевыполнении плана по привлечению россиян к ЗОЖ

Минздрав России заявил, что перевыполнил план по привлечению граждан к ЗОЖ
SibRapid/Shutterstock/FOTODOM

Министерство здравоохранения России в 2025 году перевыполнило план по привлечению граждан к здоровому образу жизни (ЗОЖ). В 30 регионах показатель числа приверженцев ЗОЖ был зафиксирован выше ожидаемого на 25%, а в целом по стране он составляет более 11%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

«Факт 11,5% при плане 10,5%. 89 субъектов Российской Федерации достигли показателя», — говорится в материалах.

В РФ реализуется федеральный проект «Здоровье для каждого», который должен формировать приверженность россиян к ведению здорового образа жизни и предупреждения развития заболеваний. Установленный в рамках этого проекта показатель по числу граждан, ведущих ЗОЖ, в 2025 году 30 регионов страны перевыполнили на 25%.

4 мая глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что отказ от здорового образа жизни может привести к тяжелым хроническим заболеваниям в последние годы жизни. По его словам, ЗОЖ способен продлить общую продолжительность жизни примерно на 10–15%.

Ранее врач предупредила, как одержимость ЗОЖ может навредить здоровью.

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