Врач предупредила, как одержимость ЗОЖ может навредить здоровью

Здоровый образ жизни давно превратился в идеально выверенную картину: «чистое» меню, ранний отбой, дневная норма шагов, силовые по расписанию, холодные процедуры и контроль каждого пульса. Но чем ближе человек к этой картинке, тем чаще ускользает главное — устойчивое хорошее самочувствие. В попытке жить «правильно» организм получает не поддержку, а непрерывный экзамен на выносливость, рассказала «Газете.Ru» диетолог Екатерина Ширшова.

«Сначала всё работает: привычки складываются в понятный ритм, техника помогает держать курс, тело отвечает бодростью. Потом незаметно меняются акценты. Ритуал становится важнее функции — и вместо отдыха появляется «обязательный» забег, вместо ужина — «правильный» перекус, вместо принятия сигнала усталости от организма — стремление «добрать» показатели в приложении. Сон становится формальностью («с 23 до 7 часов»), аппетит начинает вести себя капризно, но все еще «еда правильная», настроение становится зависимым от цифр в приложении», — объяснила она.

По словам эксперта, нагрузка любит меру. Когда паузы вычеркиваются, физиология включает режим экономии: стрессовые маркеры растут, качество восстановления падает, весь прогресс сводится к тому, чтобы просто выдержать следующий день. На короткой дистанции это можно назвать дисциплиной, на длинной — стагнацией, где сил меньше, а требований к себе все больше.

«Тарелка в такой системе тоже теряет гибкость. Жесткие ограничения кажутся безопасным путем, пока не превращают еду в постоянный контроль. Возникает тревожность вокруг «неидеальных» продуктов, исчезает ощущение сытости от привычных блюд, накапливается дефицит энергии и микронутриентов. Проблема не в самих продуктах, а в черно-белой логике, которая подменяет здравый смысл и лишает организм того, ради чего мы вообще едим: питания и спокойствия», — добавила врач.

Технологии в ведении здорового образа жизни помогают, пока играют роль навигатора.

«Стоит им стать рулевым — и маршрут подчиняется цифрам. Добрать шаги в полночь, «сжечь» условный десерт, уложиться в коридор пульса любой ценой. Ценность сна отодвигается, восстановление ужимается, а ощущение здоровья уступает место отчетности. В этот момент тело говорит не цифрами, а симптомами: сложнее засыпать, чаще хочется сладкого, тренировки перестают прибавлять ясности и удовольствия», — считает эксперт.

По словам Ширшовой, возраст, уровень стресса, сменный график, восстановление после болезни, особенности обмена — все это меняет границы нормы. Универсальная схема, эффектная на экране, часто оказывается слишком узкой в реальной жизни. Особенно это заметно сейчас, когда мода на жесткий режим усиливается вместе с ростом фитнес-индустрии: общественный фон подталкивает к максимализму, а организм просит индивидуальности.

«Здоровый образ жизни не должен спорить с медициной. Скрининг, вакцинация, коррекция дефицитов и работа с врачом решают задачи, которые не берут на себя ни шагомер, ни шейкер с протеином, ни приложения. Подменяя одно другим, легко пропустить проблему, которую нельзя исправить усилением режима. И наоборот: когда медицинские вопросы закрыты, быт становится заметно проще — больше энергии, лучший сон, меньше поводов для «героизма», — рассказала врач.

Если вы оказались в такой ситуации, то выход есть.

«Сначала возвращается цель — чувствовать себя лучше каждый день, а не побеждать собственное расписание. Потом меняется ритм: тренировки получают место для восстановления, сон снова становится приоритетом, еда — источником сытости и вкуса, а не поводом для отчета. Гаджеты остаются, но работают как подсказка, а не стимул в достижении заветных цифр. Появляется время для живых встреч и дел, которые возвращают ресурс не хуже самых правильных протоколов. Со стороны это выглядит не так зрелищно, как марафон привычек, зато работает дольше. Режим обретает устойчивость, потому что служит человеку, а не наоборот. Тренировки снова улучшают день, сон лечит, социальная жизнь становится поддержкой, а не угрозой плану и цифрам. Здоровье перестает быть проектом «на усилие» и становится средой, в которой удобно жить», — добавила специалист.

Если к этой цели искать формулу, она проста: меньше идеальности — больше адекватности.

«Правила продолжают существовать, но уступают место физиологии и восстановлению. В итоге остается то, ради чего все начиналось: ясная голова, предсказуемая энергия, спокойный аппетит и ощущение, что тело и жизнь наконец-то играют в одной команде», — резюмировала врач.

