Мурашко назвал цену отказа от здорового образа жизни

Мурашко: без ЗОЖ последние 12 лет жизни будут тяжелыми
Отказ от здорового образа жизни может привести к тяжелым хроническим заболеваниям в последние годы жизни. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в интервью Сергею Стиллавину для «Вестей».

По его словам, при несоблюдении принципов ЗОЖ последние 12 лет жизни часто сопровождаются серьезными хроническими болезнями. При этом, как отметил министр, соблюдение здоровых привычек увеличивает продолжительность здоровой жизни.

Мурашко добавил, что ЗОЖ способен продлить общую продолжительность жизни примерно на 10–15%. Он также подчеркнул, что сохранить долголетие и хорошее качество жизни помогает медицина, и призвал мужчин внимательнее относиться к своему здоровью, следуя примеру женщин.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко подтвердил, что активное долголетие напрямую связано с деятельностью человека. По его словам, важно ощущать свою полезность для других, а этого можно достичь через работу, творчество, познание мира и участие в общественно значимой деятельности.

