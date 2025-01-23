В Германии пассажир скоростного поезда проехал участок пути снаружи состава

40-летний гражданин Венгрии опоздал к отправлению скоростного поезда и принял решение зацепиться за скобу между вагонами. Об этом пишет издание The Independent.

Отмечается, что мужчина ехал на скоростном поезде из Мюнхена. В Ингольштадте он вышел покурить, но не рассчитал время. Когда двери вагона начали закрываться, он еще стоял на платформе. Тогда мужчина разбежался, схватился за внешнюю скобу и зацепился за вагон.

Мужчину заметили через 30 км, все это время он успешно держался за скобу. При этом поезд двигался со скоростью 280 км/час. Венгр передвигался без билета, его арестовали, и в скором времени ему предъявят обвинение.

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