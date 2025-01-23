Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии пассажир скоростного поезда проехал участок пути снаружи состава

Independent: в ФРГ пассажир скоростного поезда проехал 30 км снаружи состава
close
Bruno Levesque via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

40-летний гражданин Венгрии опоздал к отправлению скоростного поезда и принял решение зацепиться за скобу между вагонами. Об этом пишет издание The Independent.

Отмечается, что мужчина ехал на скоростном поезде из Мюнхена. В Ингольштадте он вышел покурить, но не рассчитал время. Когда двери вагона начали закрываться, он еще стоял на платформе. Тогда мужчина разбежался, схватился за внешнюю скобу и зацепился за вагон.

Мужчину заметили через 30 км, все это время он успешно держался за скобу. При этом поезд двигался со скоростью 280 км/час. Венгр передвигался без билета, его арестовали, и в скором времени ему предъявят обвинение.

До этого портал Tverigrad сообщал, что в Тверской области устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего на железной дороге, ребенка потоком воздуха затянуло под скоростной поезд «Сапсан».

Ранее в Новосибирской области грузовой поезд снес ребенка, переходившего пути в наушниках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами