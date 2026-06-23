В Москве школьница сдала ЕГЭ на максимальное количество баллов

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова получила 400 баллов за четыре предмета ЕГЭ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

«400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ получила Екатерина Малкова. <...> Она сдавала русский язык, профильную математику, химию и физику», — говорится в сообщении.

Выпускница также ждет результат за информатику — пятый предмет, который она сдавала на экзамене.

Малкова окончила инженерный предпрофессиональный класс, побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

До этого сообщалось, что средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06.

В июне депутат петербургского заксобрания Антон Соловьев призвал сократить сроки проверки выпускных экзаменационных работ и ускорить оглашение результатов ЕГЭ и ОГЭ. В направленном в Минпросвещения обращении парламентарий отметил, что ожидание результатов на протяжении такого времени провоцирует серьезное эмоциональное напряжение как у школьников, так и у их родителей, подчеркнув, что развитие цифровых систем позволяет сократить сроки проверки.

В Рособрнадзоре ранее рассказали об « обнадеживающих » результатах ЕГЭ.