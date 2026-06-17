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Общество

Средний балл ЕГЭ по русскому вырос за год

Рособрнадзор: средний балл ЕГЭ по русскому языку за год вырос до 63,06
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Средний тестовый балл Единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, передает ТАСС.

В основной день ЕГЭ по русскому языку экзамен сдавали почти 662 тысячи человек. По данным ведомства, средний результат увеличился по сравнению с прошлым годом: в 2025 году он составлял 60,68 балла.

Результат в 61 балл и выше получили около 376 тысяч участников. Это на 56 тысяч больше, чем годом ранее.

В Рособрнадзоре также отметили, что доля выпускников, не преодолевших минимальные пороги, практически не изменилась. Минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, не набрали 1,2% участников, а порог в 36 баллов для поступления в вуз не преодолели 3,2% сдававших.

Русский язык является обязательным предметом для всех выпускников российских школ.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в России увеличилось число учащихся, набравших в этом году на ЕГЭ 80 и более баллов. Глава ведомства уточнил, что речь идет обо всех предметах. Кроме того, по некоторым дисциплинам выросло число стобалльников.

Ранее выпускникам посоветовали есть мойву, чтобы не провалить поступление.

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