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Общество

В Рособрнадзоре рассказали об «обнадеживающих» результатах ЕГЭ

В Рособрнадзоре заявили о росте на ЕГЭ числа стобалльников и высокобалльников
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В России увеличилось число учащихся, набравших в этом году на ЕГЭ (едином государственном экзамене) 80 и более баллов, сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Глава ведомства уточнил, что речь идет обо всех предметах. Кроме того, по некоторым дисциплинам выросло число стобалльников.

«Результаты, которые мы видим, нам нравятся, они обнадеживают», — оценил результаты Музаев.

В 2026 году ЕГЭ сдают около 750 тыс. чел. Основной период экзаменов стартовал 1 июня. В расписании также были предусмотрены резервные и дополнительные дни.

Структура ЕГЭ осталась прежней. Для получения аттестата всем выпускникам необходимо сдать два обязательных экзамена: русский язык и математику (доступна на двух уровнях — базовый и профильный). Перечень предметов для экзамена по выбору тоже не поменялся. Выпускник самостоятельно формирует набор экзаменов в зависимости от требований конкретного вуза.

Ранее большинство россиян признали, что им было сложно учить русский язык.

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