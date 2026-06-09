В России предложили ускорить оглашение результатов ЕГЭ и ОГЭ

Депутат петербургского заксобрания Антон Соловьев призвал сократить сроки проверки выпускных экзаменационных работ и ускорить оглашение результатов ЕГЭ и ОГЭ. Соответствующее предложение он направил министру просвещения России Сергею Кравцову. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Соловьев подчеркнул, что ему часто поступают обращения от родителей и сотрудников образовательных учреждений, касающиеся вопроса оглашения результатов экзаменационных работу. Сейчас сроки проверки ОГЭ составляют 10 дней, а для объявления итогов ЕГЭ могут отводить до двух недель.

По мнению парламентария, ожидание результатов на протяжении такого времени провоцирует серьезное эмоциональное напряжение как у школьников, так и у их родителей.

«Длительное ожидание результатов экзаменов усиливает стрессовую нагрузку на детей и их семьи. С учетом современных технологических возможностей обработки экзаменационных материалов, а также развития цифровых систем проведения государственной итоговой аттестации, представляется возможным рассмотреть вопрос о сокращении сроков проверки экзаменационных работ и доведения результатов до участников», — сказано в обращении.

Депутат обратился к министру с просьбой рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551 в части сокращения сроков проверки экзаменационных работ.

Ранее выпускникам объяснили, когда можно пересдать ЕГЭ после удаления за шпаргалки.