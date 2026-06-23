Совфед рассмотрит отмену пошлины на брак за счет разводящихся

В Совете Федерации обсудят отмену госпошлины за регистрацию брака. Об этом заявила спикер палаты Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

Автором инициативы выступила участница Палаты молодых законодателей при Совфеде Анастасия Авдеева. Она предложила компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет увеличения госпошлины за расторжение брака.

По словам Авдеевой, нынешний сбор в 350 рублей за регистрацию брака портит настроение молодоженам и выглядит как «плата за любовь». Спикер верхней палаты российского парламента ее поддержала.

«Казалось бы, вопрос житейский: идут люди подавать в загс заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят принести бумажку на 350 рублей. Это, конечно, сразу снижает градус торжества», — согласилась спикер Совфеда.

Она поручила сенатскому комитету по социальным вопросам объединиться с молодыми законотворцами и продумать, как «красиво и достойно» реализовать инициативу Авдеевой.

Сбор за расторжение брака с 1 января 2025 года был увеличен с 650 рублей до 5 тысяч рублей, причем взимается с каждого из супругов. В особых случаях — если второй супруг пропал без вести, недееспособен или осужден более чем на три года колонии — с инициатора развода взимается 350 рублей, как и до повышения. Депутат Госдумы Милонов предлагал увеличить плату за развод до 100 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме признали отсутствие эффекта от повышения платы за развод.