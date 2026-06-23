Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Совфед рассмотрит отмену пошлины на брак за счет разводящихся

РИА Новости: Матвиенко поддержала идею отменить сбор за регистрацию брака
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Совете Федерации обсудят отмену госпошлины за регистрацию брака. Об этом заявила спикер палаты Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

Автором инициативы выступила участница Палаты молодых законодателей при Совфеде Анастасия Авдеева. Она предложила компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет увеличения госпошлины за расторжение брака.

По словам Авдеевой, нынешний сбор в 350 рублей за регистрацию брака портит настроение молодоженам и выглядит как «плата за любовь». Спикер верхней палаты российского парламента ее поддержала.

«Казалось бы, вопрос житейский: идут люди подавать в загс заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят принести бумажку на 350 рублей. Это, конечно, сразу снижает градус торжества», — согласилась спикер Совфеда.

Она поручила сенатскому комитету по социальным вопросам объединиться с молодыми законотворцами и продумать, как «красиво и достойно» реализовать инициативу Авдеевой.

Сбор за расторжение брака с 1 января 2025 года был увеличен с 650 рублей до 5 тысяч рублей, причем взимается с каждого из супругов. В особых случаях — если второй супруг пропал без вести, недееспособен или осужден более чем на три года колонии — с инициатора развода взимается 350 рублей, как и до повышения. Депутат Госдумы Милонов предлагал увеличить плату за развод до 100 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме признали отсутствие эффекта от повышения платы за развод.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!