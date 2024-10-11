Названа стоимость развода в России

Председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко рассказала о стоимости бракоразводного процесса в России. Об этом сообщает «Лента.ру».

По ее словам, пошлина за государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельств при взаимном согласии супругов, которые не имеют общих несовершеннолетних детей, составляет по 650 руб. с каждого.

Если в семье есть общие несовершеннолетние дети, или одна из сторон не согласна с расторжением брака, или кто-то уклоняется от его расторжения в ЗАГСе, то необходимо оформлять процесс через суд, подчеркнула Данильченко. В этом случае госпошлина также составляет 650 руб. с каждого из супругов.

В случае, если одна из сторон признана безвестно отсутствующей, недееспособной или осужденной за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, то пошлина составит 350 рублей.

Накануне сообщалось, что размер госпошлины за расторжение брака может вырасти в 2025 году — с такими предложениями выступило министерство финансов России. Они сформулированы в проекте поправок к масштабному налоговому законопроекту, 20 июня принятому Госдумой в первом чтении. В частности, за расторжение брака пошлину планируется поднять с 650 до 5000 рублей, то есть почти в восемь раз.

Ранее россияне ответили, поможет ли повышение пошлины за развод сохранить семьи.