В России одобрили повышение пошлины за расторжение брака

Совет Федерации на заседании 10 июля одобрил закон, увеличивающий государственные пошлины на ряд юридически значимых действий, в том числе за расторжение брака. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования российской налоговой системы.
Так, за расторжение брака придется заплатить госпошлину в размере 5 тыс. руб. Сейчас размер платежа составляет 650 руб. Пошлина касается тех лиц, у которых нет общих несовершеннолетних детей, которые разводятся при взаимном согласии или через суд.
В этот же день Совфед одобрил закон о повышении налога на прибыль организаций с 20% до 25%.
Также верхняя палата одобрила закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Все поправки, инициированные правительством, будут внесены в Налоговый кодекс России.
Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.