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В России одобрили повышение пошлины за расторжение брака

Совфед одобрил повышение пошлин за расторжение брака без детей до 5 тысяч рублей

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LightField Studios/Shutterstock

Совет Федерации на заседании 10 июля одобрил закон, увеличивающий государственные пошлины на ряд юридически значимых действий, в том числе за расторжение брака. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования российской налоговой системы.

Так, за расторжение брака придется заплатить госпошлину в размере 5 тыс. руб. Сейчас размер платежа составляет 650 руб. Пошлина касается тех лиц, у которых нет общих несовершеннолетних детей, которые разводятся при взаимном согласии или через суд.

В этот же день Совфед одобрил закон о повышении налога на прибыль организаций с 20% до 25%.

Также верхняя палата одобрила закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Все поправки, инициированные правительством, будут внесены в Налоговый кодекс России.

Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.

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