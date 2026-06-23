Власти увеличили лимит провоза топлива по Крымскому мосту

Власти разрешили с 23 июня провозить через Крымский мост 200 литров бензина в одном автомобиле вместо прежних 100. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в эфире телеканала «Крым 24».

В настоящее время в регионе проезд через мост открыт для легкового транспорта и автобусов.

С 21 июня в Крыму временно прекращена свободная продажа топлива на автозаправочных станциях, а также его отпуск по талонам. Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что топливо теперь смогут получать только государственные службы, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность полуострова.

22 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти ведут работу по обеспечению топливом жителей Крыма. Кроме того, по словам представителя Кремля, правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель.

Ранее в Крыму ограничили передвижение мотоциклов и мопедов.