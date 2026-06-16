В Крыму ограничили передвижение мотоциклов и мопедов

Аксенов: в Крыму ограничат передвижение на мототехнике с 20:00 до 6:00

Передвижение мототранспорта в ночное время запретили на территории Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Данная мера вводится с 17 июня и до особого распоряжения. Она затрагивает мотоциклы, мопеды, питбайки, квадроциклы, мотороллеры. Ограничения движения будут действовать с 20:00 до 06:00 мск, рассказал глава республики.

По его словам, это делается для обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов. Контроль за исполнением запрета будет осуществлять республиканское МВД.

Советник главы республики Олег Крючков заявлял, что украинские спецслужбы могут использовать шум от мототехники для прикрытия во время атак дронов.

До этого спикер парламента республики Владимир Константинов сообщил, что власти Крыма намерены переименовать улицы, общественные пространства и учреждения, носящие имена людей, оставивших отрицательный след в истории.

Ранее в Минэнерго рассказали о работе по доставке топлива в Крым.