Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Крыму ограничили передвижение мотоциклов и мопедов

Аксенов: в Крыму ограничат передвижение на мототехнике с 20:00 до 6:00
PRO Stock Professional/Shutterstock/FOTODOM

Передвижение мототранспорта в ночное время запретили на территории Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Данная мера вводится с 17 июня и до особого распоряжения. Она затрагивает мотоциклы, мопеды, питбайки, квадроциклы, мотороллеры. Ограничения движения будут действовать с 20:00 до 06:00 мск, рассказал глава республики.

По его словам, это делается для обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов. Контроль за исполнением запрета будет осуществлять республиканское МВД.

Советник главы республики Олег Крючков заявлял, что украинские спецслужбы могут использовать шум от мототехники для прикрытия во время атак дронов.

До этого спикер парламента республики Владимир Константинов сообщил, что власти Крыма намерены переименовать улицы, общественные пространства и учреждения, носящие имена людей, оставивших отрицательный след в истории.

Ранее в Минэнерго рассказали о работе по доставке топлива в Крым.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!