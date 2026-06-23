В метро Москвы человек упал на пути

На участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы увеличили интервалы движения поездо из-за человека на пути. Об этом сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что ограничения ввели на юго-восточном участке линии.

18 июня в Москве на рельсах одной из станций метро обнаружили человека. Инцидент произошел на Некрасовской линии. Ситуация повлияла на движение поездов. Из-за инцидента интервалы между составами увеличились.

Аналогичный случай произошел в метро Москвы 12 июня на станции «Октябрьская». По данным СМИ, слепая женщина в какой-то момент упала на пути. Женщине оказали помощь медики. Какие именно повреждения у нее диагностировали, не уточнялось.

8 июня на южном участке Замоскворецкой линии один из пассажиров упал на рельсы, из-за чего движение на отрезке от станции «Алма-Атинская» до «Орехово» было временно прекращено, а поезда ходили с опозданием.

Ранее пассажирка потеряла сознание и рухнула на рельсы нижегородского метро.