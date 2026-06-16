В метро Москвы человек упал на рельсы

В Москве на рельсах одной из станций метро обнаружили человека. Об этом сообщает дептранс города.
Инцидент произошел на Некрасовской линии.
Ситуация повлияла на движение поездов. Из-за инцидента интервалы между составами увеличились. Движение вводят в график.
Подобный случай произошел в метро Москвы менее недели назад, на станции «Октябрьская». По данным СМИ, слепая женщина в какой-то момент упала на пути.
Пострадавшую быстро подняли на платформу. Каких-либо серьезных повреждений она не получила. Тем не менее, ее осмотрели медики.
Во время инцидента интервалы движения поездов также увеличивали, но вскоре составы вернулись к привычному графику.
До этого в метрополитене Санкт-Петербурга на рельсы одной из центральных станций упал человек. Специалисты остановили движение на участке от «Купчино» до «Невского проспекта».
Самого пострадавшего оперативно подняли, он выжил.
Ранее в Москве молодой человек оказался на путях метро станции «Коньково» и не выжил.