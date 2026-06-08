В московском метро на рельсы станции упал человек

На Замоскворецкой линии метро Москвы человек упал на рельсы

В московском метро человек оказался на пути. Об этом сообщает дептранс города.

Инцидент произошел на южном участке Замоскворецкой линии. Состояние пострадавшего и то, как он попал на рельсы, не уточняется.

Из-за сложившейся ситуации интервалы движения поездов временно увеличились. Движение отсутствует на отрезке от станции «Алма-Атинская» до «Орехово».

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», – сообщается в публикации.

Это не первый случай падения человека на пути в московском метро за последнее время. Так, чуть более недели назад на станции «Коньково» человека подняли на платформу после того, как он рухнул на рельсы. По данным СМИ, пострадавшему было лет 20, спасти его не удалось.

До этого в Петербурге на оранжевой ветке метро произошел подобный инцидент. Один из пассажиров упал на пути. В результате между станциями «Спасская» и «Горный институт» временно приостановили движение.

Ранее в мае в метро Петербурга на центральной станции человек упал на рельсы.