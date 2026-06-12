В метро Москвы слепая женщина упала на рельсы

В Москве на рельсы Кольцевой линии метро упала женщина

В московском метро спасли женщину, которая упала на рельсы. Об этом сообщает MSK1.ru.

Инцидент произошел на станции метро «Октябрьская». По данным портала, с платформы упала женщина. Известно, что у нее есть проблемы со зрением.

«Пострадавшая не получила серьезных травм, ее быстро подняли с рельс», – сообщается в публикации.

Женщине оказали помощь медики. Какие именно повреждения у нее диагностировали, не уточняется.

Из-за сложившейся ситуации на участке временно увеличили интервалы в графике поездов.

Подобный случай в начале июня произошел на южном участке Замоскворецкой линии. Один из пассажиров упал на рельсы, из-за чего движение на отрезке от станции «Алма-Атинская» до «Орехово» было временно прекращено, а поезда ходили с опозданием.

Другого пассажира около двух недель назад обнаружили на рельсах станции Калужско-Рижской линии. Молодого человека подняли на платформу.

Ранее в московском метро обнаружили юношу без признаков жизни.