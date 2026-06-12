В метро Москвы слепая женщина упала на рельсы

В московском метро спасли женщину, которая упала на рельсы. Об этом сообщает MSK1.ru.
Инцидент произошел на станции метро «Октябрьская». По данным портала, с платформы упала женщина. Известно, что у нее есть проблемы со зрением.
«Пострадавшая не получила серьезных травм, ее быстро подняли с рельс», – сообщается в публикации.
Женщине оказали помощь медики. Какие именно повреждения у нее диагностировали, не уточняется.
Из-за сложившейся ситуации на участке временно увеличили интервалы в графике поездов.
Подобный случай в начале июня произошел на южном участке Замоскворецкой линии. Один из пассажиров упал на рельсы, из-за чего движение на отрезке от станции «Алма-Атинская» до «Орехово» было временно прекращено, а поезда ходили с опозданием.
Другого пассажира около двух недель назад обнаружили на рельсах станции Калужско-Рижской линии. Молодого человека подняли на платформу.
Ранее в московском метро обнаружили юношу без признаков жизни.