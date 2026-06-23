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Общество

Пассажирка потеряла сознание и рухнула на рельсы нижегородского метро

В Нижнем Новгороде женщина упала на рельсы метро
Telegram-канал Мой Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде женщина попала в больницу после падения на рельсы метро. Об этом сообщает главный редактор медицинского информационного агентства «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Инцидент произошел на станции метро «Чкаловская». Как рассказали очевидцы, пассажирка в какой-то момент потеряла сознание и рухнула с платформы на рельсы.

«Бригадой СМП пациентка госпитализирована в НОКБ им.Семашко с травмами средней степени тяжести», – сообщается в публикации.

Чтобы поднять женщину, сотрудники обесточили пути.

Ситуация повлияла на график движения поездов. По словам местных жителей, автозаводская линия метро «встала». Поезд пассажирам приходилось ждать в течение 40 минут.

До этого подобный случай произошел в московском метро, на станции «Октябрьская». Женщина, у которой есть проблемы со зрением, рухнула на рельсы. В результате она не получила серьезных травм.

На месте на время ограничивали движение поездов, но вскоре они снова стали курсировать по графику.

Ранее в Москве молодой человек оказался на путях метро станции «Коньково» и не выжил.

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