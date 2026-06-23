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Общество

В Туве суд избрал меру пресечения напавшему на лагерь «Орленок»

СК: напавший на лагерь «Орленок» в Туве арестован на два месяца
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд арестовал на два месяца мужчину, напавшего на детский лагерь «Орленок» в Туве. Об этом ТАСС сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

«В Республике Тыва житель Кызыла, совершивший противоправные действия в отношении несовершеннолетних воспитанников детского лагеря, заключен под стражу на два месяца», — говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что напавший частично признал вину. В настоящее время продолжается сбор и закрепление доказательной базы, отметили в ведомстве.

21 июня в Туве пьяный мужчина ворвался на территорию детского лагеря «Орленок», напал на детей в спальном корпусе и разгромил мебель. Министерство образования республики заявило, что дебошир нанес травмы двум подросткам. В результате пострадали 14 человек. В момент происшествия нападавший «едва стоял на ногах». Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны подробности второго инцидента в детском лагере Тувы.

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