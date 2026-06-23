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Общество

В год 85-летия с начала ВОВ к акции «Сад памяти» присоединилось 58 стран

Общее число стран-участниц акции «Сад памяти» превысило сотню
Пресс-служба Губернатора Московской области , Антон Чернов

В год 85-летия со дня начала Великой Отечественной войны эколого-патриотическая акция «Сад памяти» поддержали в 58 странах, а общее число стран-участниц за все годы ее проведения превысило отметку в 100 государств, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе.

В текущем году в акции впервые приняли участие Албания, Ливия, Мавритания, Мозамбик, Таиланд и Ямайка. Россия и еще восемь стран — Армения, Белоруссия, Венгрия, Египет, Казахстан, Китай, Молдова и Узбекистан — участвуют ежегодно уже семь сезонов. В прошлом году Афганистан, Гвинея, Дания, Ирландия и Танзания поддержали проект, высадив мемориальные аллеи, и продолжили участие в текущем сезоне.

«Только за этот седьмой сезон к проекту присоединились в 58 странах мира и вместе мы высадили более 30 000 000 деревьев», — заявила председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

Она добавила, что в 20 странах состоялись так называемые пользовательские высадки — добровольцы посадили 157 тысяч деревьев в США, Турции, Болгарии, Греции, Индии, Колумбии и ряде других государств.

Акция «Сад памяти» проводится с 2020 года в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» по поручению Президента России Владимира Путина. Первое памятное дерево глава государства высадил на Ржевском мемориале. За годы проведения к инициативе присоединились сотни тысяч добровольцев: высажено более 160 млн деревьев в 104 странах мира.

Ранее в Хакасии был создан памятный геоглиф «Солярный знак» в рамках акции «Сад памяти».

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