В Хакасии восстановят памятныйгеоглиф, созданный на акции «Сад памяти»

В Усть-Абаканском районе Республики Хакасия проведут компенсационную высадку деревьев взамен памятного геоглифа «Солярный знак», поврежденного в результате неконтролируемого выпаса скота. Об этом сообщили организаторы.

15 мая в аале Сапогов более 350 добровольцев высадили свыше 6 000 сеянцев сосны в форме «Солярного знака» в память о героях Великой Отечественной войны. Спустя две недели, 27 мая, представители Минлесхоза установили, что большая часть саженцев уничтожена бесконтрольно пасущейся отарой овец, принадлежащей местному жителю.

«Все вместе сажали эти сосны, собрали представителей всех национальностей республики, школьники, волонтеры – огромное количество людей. Это был результат общего труда в память о наших героических предках. Сейчас наша задача – восстановить геоглиф, снова посадить саженцы», – заявил губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов.

В АНО «Сад Памяти» заявили, что произошедшее не скажется на главной миссии акции.

По информации пресс-службы Минлесхоза Хакасии, обновить геоглиф планируют в течение месяца.

Ранее акцию «Сад памяти» посвятили 65-летию первого полета человека в космос.