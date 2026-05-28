Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Хакасии восстановят памятныйгеоглиф, созданный на акции «Сад памяти»

В Хакасии проведут компенсационную высадку деревьев геоглифа «Солярный знак»
Акция «Сад памяти»

В Усть-Абаканском районе Республики Хакасия проведут компенсационную высадку деревьев взамен памятного геоглифа «Солярный знак», поврежденного в результате неконтролируемого выпаса скота. Об этом сообщили организаторы.

15 мая в аале Сапогов более 350 добровольцев высадили свыше 6 000 сеянцев сосны в форме «Солярного знака» в память о героях Великой Отечественной войны. Спустя две недели, 27 мая, представители Минлесхоза установили, что большая часть саженцев уничтожена бесконтрольно пасущейся отарой овец, принадлежащей местному жителю.

«Все вместе сажали эти сосны, собрали представителей всех национальностей республики, школьники, волонтеры – огромное количество людей. Это был результат общего труда в память о наших героических предках. Сейчас наша задача – восстановить геоглиф, снова посадить саженцы», – заявил губернатор Республики Хакасия Валентин Коновалов.

В АНО «Сад Памяти» заявили, что произошедшее не скажется на главной миссии акции.

По информации пресс-службы Минлесхоза Хакасии, обновить геоглиф планируют в течение месяца.

Ранее акцию «Сад памяти» посвятили 65-летию первого полета человека в космос.

 
Теперь вы знаете
Встреча Путина и Токаева, право на работу с 12 лет и ограничения на YouTube для россиян с VPN. Главное за 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!