На юге Москвы металлическая конструкция обрушилась на годовалого ребенка

Металлическая конструкция обрушилась на годовалого ребенка на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на парковке торгового центра «Колумбус» на Кировоградской улице. К месту происшествия прибыла скорая помощь, однако о состоянии пострадавшего пока ничего не сообщается.

В марте в Ульяновске ребенка госпитализировали после падения льда с крыши. Инцидент произошел, когда женщина с коляской выходила из магазина, с крыши на мать с ребенком рухнул кусок снега со льдом. По предварительной информации, несовершеннолетней потребовалась помощь медиков.

16 июня в Якутске ребенок не выжил после падения с высоты. Инцидент произошел на улице Ильменская ночью. По версии следствия, четырехлетний мальчик добрался до балкона своей квартиры, перегнулся через ограждение и упал вниз с седьмого этажа. Его обнаружил очевидец и вызвал медиков, однако они не смогли спасти пострадавшего.

Ранее в Бурятии четырехлетний ребенок выпал из окна и отделался ушибами.