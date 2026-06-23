Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

На юге Москвы металлическая конструкция обрушилась на годовалого ребенка

«112»: металлическая конструкция упала на годовалого ребенка в московском ТЦ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Металлическая конструкция обрушилась на годовалого ребенка на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на парковке торгового центра «Колумбус» на Кировоградской улице. К месту происшествия прибыла скорая помощь, однако о состоянии пострадавшего пока ничего не сообщается.

В марте в Ульяновске ребенка госпитализировали после падения льда с крыши. Инцидент произошел, когда женщина с коляской выходила из магазина, с крыши на мать с ребенком рухнул кусок снега со льдом. По предварительной информации, несовершеннолетней потребовалась помощь медиков.

16 июня в Якутске ребенок не выжил после падения с высоты. Инцидент произошел на улице Ильменская ночью. По версии следствия, четырехлетний мальчик добрался до балкона своей квартиры, перегнулся через ограждение и упал вниз с седьмого этажа. Его обнаружил очевидец и вызвал медиков, однако они не смогли спасти пострадавшего.

Ранее в Бурятии четырехлетний ребенок выпал из окна и отделался ушибами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!