Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

В Якутске мальчик залез на ограждение балкона и упал с 7 этажа

В Якутске возбудили дело после падения ребенка с 7 этажа
Shutterstock

В Якутске ребенок не выжил после падения с высоты. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Ильменская ночью. По версии следствия, четырехлетний мальчик добрался до балкона своей квартиры, перегнулся через ограждение и упал вниз с седьмого этажа.

Его обнаружил очевидец и вызвал медиков, однако они не смогли спасти пострадавшего.

По факту инцидента возбудили уголовное дело.

«Следователями и следователем-криминалистом проведен осмотр места происшествия, получены объяснения родителей и очевидцев, изъяты видеозаписи камер видеонаблюдения», – сообщается в публикации.

Известно, что в момент произошедшего взрослых рядом с мальчиком не было.

Представители СК напомнили, что не стоит оставлять детей одних в помещении даже на короткое время. Помимо этого, стоит установить на окна специальные фиксаторы, не позволяющие детям без помощи взрослых открывать окна.

Ранее в Бурятии четырехлетний ребенок выпал из окна и отделался ушибами.

 
Теперь вы знаете
Поездка Путина в Китай, планы США на бомбежку Ирана и обман школьников из-за ЕГЭ. Главное к утру 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!