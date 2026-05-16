В Якутске мальчик залез на ограждение балкона и упал с 7 этажа

В Якутске ребенок не выжил после падения с высоты. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел на улице Ильменская ночью. По версии следствия, четырехлетний мальчик добрался до балкона своей квартиры, перегнулся через ограждение и упал вниз с седьмого этажа.
Его обнаружил очевидец и вызвал медиков, однако они не смогли спасти пострадавшего.
По факту инцидента возбудили уголовное дело.
«Следователями и следователем-криминалистом проведен осмотр места происшествия, получены объяснения родителей и очевидцев, изъяты видеозаписи камер видеонаблюдения», – сообщается в публикации.
Известно, что в момент произошедшего взрослых рядом с мальчиком не было.
Представители СК напомнили, что не стоит оставлять детей одних в помещении даже на короткое время. Помимо этого, стоит установить на окна специальные фиксаторы, не позволяющие детям без помощи взрослых открывать окна.
