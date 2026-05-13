Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В Бурятии четырехлетний ребенок выпал из окна и отделался ушибами

В Бурятии ребенок выжил после падения с четвертого этажа
Shutterstock

В Улан-Удэ четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома и остался жив. Об этом сообщает ТРК «АригУс».

Инцидент произошел на улице Ключевская. Сигнал о падении ребенка поступил в дежурную часть полиции из медицинского учреждения, куда несовершеннолетнего доставили после происшествия. По предварительной информации, мальчик выпал с высоты четвертого этажа.

Врачи Детской республиканской клинической больницы осмотрели пострадавшего, маленький пациент отделался лишь ушибами, после осмотра его отпустили домой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Тверской области, его не спасли. По данным правоохранителей, мальчик находился в комнате один, открыл окно и выпал из него. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге четырехлетний ребенок выжил после падения с 15-го этажа.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!