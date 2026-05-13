В Бурятии четырехлетний ребенок выпал из окна и отделался ушибами

В Бурятии ребенок выжил после падения с четвертого этажа

В Улан-Удэ четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома и остался жив. Об этом сообщает ТРК «АригУс».

Инцидент произошел на улице Ключевская. Сигнал о падении ребенка поступил в дежурную часть полиции из медицинского учреждения, куда несовершеннолетнего доставили после происшествия. По предварительной информации, мальчик выпал с высоты четвертого этажа.

Врачи Детской республиканской клинической больницы осмотрели пострадавшего, маленький пациент отделался лишь ушибами, после осмотра его отпустили домой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого трехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Тверской области, его не спасли. По данным правоохранителей, мальчик находился в комнате один, открыл окно и выпал из него. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге четырехлетний ребенок выжил после падения с 15-го этажа.