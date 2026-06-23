Стало известно, какой ущерб нанес торнадо Кушве

В Кушве Свердловской области после торнадо полностью уничтожены 32 частных жилых дома. Об этом сообщает портал E1.RU.

«В Кушве полностью уничтожены 32 частных жилых дома, 99 — повреждены. Также повреждены 25 автомобилей, 15 линий электропередач», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе продолжаются работы по уборке и восстановлению после прохождения смерча.

23 июня в сети появилось видео с последствиями торнадо в Свердловской области. Без электричества остались 5000 человек, более чем 100 жилым домам требуется ремонт. Количество пострадавших увеличилось до 16.

22 июня смерч обрушился на Свердловскую область и повредил десятки домов и автомобилей. По данным Telegram-каналов, стихия «разнесла» Кушву, часть Верхней Туры и Новую Лялю. Непогода оставила без света свыше 4 тыс. домов, ветер повредил 40 крыш, повалил 25 деревьев и девять опор линий электропередачи. Смерч подошел вплотную к Нижнему Тагилу.

На этом фоне исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин рассказал, что в ближайшие десятилетия Москва может чаще сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, включая сильные ураганы и даже смерчи. Это связано не только с глобальным изменением климата, но и с особенностями развития мегаполиса.

Ранее синоптик объяснил, что произошло в Свердловской области.